Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,96 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,01 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,8 artışla 77,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,55 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemesinin Orta Doğu’da uzun süreli çatışma riskini artırmasıyla haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin "yok edildiğini" savunarak, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce noktayı vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), son 24 saatte Umman Körfezi, Musandam yakınları ve Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında birden fazla ticari gemiye yapılan saldırıların teyit edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz güvenliği durumunun en üst düzey risk seviyesi olan "kritik" seviyeye çıktığını duyurdu.

Saldırının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajlarını ilettiği iddiaları gündeme gelmişti.

Bu mesajların Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren gemilerin uluslararası çağrı kanalı VHF Kanal 16 üzerinden yapılan yayınlarda gemi mürettebatına iletildiğine ilişkin iddialara rağmen resmi makamlarca Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Bazı konteyner gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan kaçınmak için U dönüşü yaptığı görülürken bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle dünyanın önde gelen konteyner taşımacılık şirketleri geçişlerini askıya aldı.

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrolü Orta Doğu'daki üreticilerden Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşıyor. Bu miktar, deniz yoluyla yapılan küresel petrol ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) hafta sonu aldığı üretim artışı kararı, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplandı.

Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisinin ele alındığı toplantıda "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerine" dikkati çeken ülkeler, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artırma kararı aldı.

Ülkelerin ayrıca, piyasa koşullarına bağlı olarak gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak kısmen ya da tamamen geri getirilebileceği kaydedildi. Grubun bir sonraki toplantısı 5 Nisan'da yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 79,09 doların direnç, 69,53 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor