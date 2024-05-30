Katar Emiri ve başka yatırımcıların Larnaka limanı ve marinasının geliştirilmesiyle ilgilendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi “Katar Emiri ve Sürpriz Oyunculardan İlgi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Katar Emiri’nin geçen günkü görüşmesinden, Katar Emirliğinin Larnaka limanı ve marinasının geliştirilmesine katılmaya ilgisi olduğu haberinin çıktığını yazdı.

Habere göre, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Aleksis Vafeadis, konuya ilişkin soruyu yanıtında, Katar’ın ilgisini doğrulayarak, Katar Emirinin Güney Kıbrıs ve yatırım olanaklarından haberdar olduğunu ve kendilerini ilgilendiren projelerden birinin de Larnaka limanı ve marinasının geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Kition şirketiyle sözleşmenin feshedilmesinin akabinde, Katar'ın yanı sıra konuya başka sürpriz oyuncuların da dahil olduğu olduğunu yazan gazete, Ay. Napa marinasına yatırımcılar ve başka şirketlerin de ilgi gösterdiğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “Katar Dışında Başka Talipler de Var” başlıklı haberinde, Rum hükümetine göre, Larnaka limanı ve marinasıyla ilgili projenin tamamıyla ilgilenen Katar Emiri'nin yanı sıra konuyla ilgilenen yurt içinden başka talipler de bulunduğunu yazdı.

Gazete, marinanın daha fazla ilgi çekmesinden ötürü, marina ile limanın birlikte geliştirilmesine fikrinden vazgeçilmesi ve limanlar marinanın ayrı ayrı projelendirilmesi önerisi yapıldığını kaydetti.

Larnaka Belediye Başkanı ise gazeteye yaptığı açıklamada, Katar’la yapılan görüşmeler konusunda bilgisi olmadığını ancak özel şahısların marinaya ilgi gösterdiği söyledi. Larnaka Belediye Başkanı, projenin birbirinden ayrılması önerisinin zemin kazandığını da ifade etti.

Hükümetin ise bu olasılığı ele almaya açık olduğunu, buna paralel olarak projenin uygulanma aşamasına yeniden dönmesi için süreçleri başlattığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı esnasında konuyla ilgilenecek bir çalışma grubu kurulması direktifi verdiğini kaydetti.

Şu ana kadar masada iki senaryo bulunduğunu, öte yandan Larnaka Geliştirme Komitesi'nin Ulaştırma Bakanıyla cuma günü yapacağı toplantının projenin devamı açısından belirleyici olduğunu yazan gazete, Larnaka limanının tam kontrolünü Limanlar İdaresi'nin üstlendiğini, marinayı ise Ulaştırma Bakanlığı'nın idare etmesine karar verildiğini ekledi.