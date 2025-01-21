Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan bir otelinde gece saatlerinde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Olay yerinden açıklamalarda bulunan Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı ahşap otelde 238 kişinin konakladığını belirtti.

Yerlikaya, otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Türkiye Sağlık Bakanı Memişoğlu ise, otelde çıkan yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Otelden tahliye edilenler şehir merkezinde farklı otellere yerleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otelde meydana gelen yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sağlık Bakanı Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşerek, olayla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan, "(Kartalkaya'daki otel yangını) Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakanlar Yerlikaya, Memişoğlu, Ersoy ile AFAD Başkanı Memiş, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ilgili birimlerin amirleriyle bölgedeki bir otelde gelişmelere ilişkin toplantı gerçekleştirdi.