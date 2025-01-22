Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle KKTC’de de bugün bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Resmi Gazete’de çıkan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22.1.2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi.”

Türkiye’de de bir günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.