Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayı içerisinde değeri 36 bin 910 euro olan 23 karşılıksız çek verildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayı içerisinde, 36 bin 910 euro değerinde 23 karşılıksız çek verildiğini, böylelikle 8 tüzel ve gerçek kişinin çek yasağına girdiğini yazdı.

Gazete, yine aynı açıklamalara dayanarak, Ocak-Mayıs döneminde toplam değeri 289 bin 898 euro olan 60 tüzel veya gerçek kişi tarafından 131 karşılıksız çek verildiğini belirtti.

Habere göre, 2023 yılının aynı döneminde ise değeri 435 bin 485 euro olan 162 karşılıksız çek verildi.

Güney Kıbrıs’ta ayrıca 2020 yılından bugüne kadar ise değeri 5 milyon 252 bin 124 euro olan bin 777 karşılıksız çek verildi.