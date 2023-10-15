Karpaz - İskele Anayolu'nun İskele - Karpaz yönünde trafik akışına kapatıldığı, İskele'den Karpaz yönüne gidecek sürücüler için ulaşımın, Çayırova ikinci kavşağından itibaren Çayırova köy içinden sağlandığı duyuruldu ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları istendi.

Polis açıklamasında, Karpaz - İskele Anayolu'nun, Çayırova birinci yol kavşağı (Senmar Çemberi) ile Çayırova ikinci yol kavşağı arasında kalan kısmında asfaltlama çalışmalarına bugün de devam edileceğinden dolayı yolun kapatıldığı belirtildi.