Güney Kıbrıs’taki ölümlerin başlıca sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğu bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanı Neofitos Haralambidis’in dün bir sempozyumda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’taki can kayıplarının sebebi olarak kardiyovasküler hastalıkların ilk sırada yer aldığını söylediğini yazdılar.

Haber göre Haralambidis, daha öncelerde can kayıplarının yüzde 40’ından sorumlu olan bu hastalıkların günümüzde yüzde 24’lük bir orana gerilemesine karşın hala ilk ölüm sebebi olduğunu belirtirken bu hastalıklardan ötürü hayatını kaybedenlerin yüzde 80’inin ise 65 yaş üstü kişiler olduklarını ifade etti.

Haralambidis, bireylerin yaşam şekillerini değiştirerek önlem almalarının bu hastalıklardan ileri gelen can kayıplarının daha da azalmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.