Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla başlattığı ve münhasıran askeri unsurların hedef alındığı antiterör operasyonunu desteklediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’ı, Azerbaycan ile varmış oldukları üçlü bildiri hükümlerine bağlı kalmaya davet eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ermeni silahlı unsurlarının, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin aksine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesi bölgesel barış ve istikrara karşı ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın "üçlü bildirinin hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı unsurlarının silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla başlattığı ve münhasıran askeri unsurların hedef alındığı antiterör operasyonu destekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda ifade ettiği üzere Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ Azerbaycan'ın kopmaz bir parçasıdır…

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycan’daki kardeşlerimizin vermiş oldukları haklı mücadelelerinde Kıbrıs Türk Halkı olarak her zaman olduğu gibi desteklediğimizi belirtir, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için Ermenistan’ı Azerbaycan ile varmış oldukları üçlü bildiri hükümlerine bağlı kalmaya davet ederim”.