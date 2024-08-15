Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli ve Lefkoşa’da meydana gelen karavan hırsızlığı meselesiyle ilgili tutuklanan Kıbrıslı Rum Georgios Stavro polis hücresinde olduğu bir esnada fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Diyabet hastası olan ve yoğun bakıma alınan zanlının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Zanlı hakkında alınan 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasından dolayı bugün gıyabında ek tutuklama duruşması yapıldı.

Savcı, zanlının sağlık durumuyla ilgili raporları mahkemeye sunduktan sonra Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ferhat Oruç olguları aktardı.

Polis, zanlının 06.08.2024 tarihinde saat 05:40 raddelerinde Gönyeli - Yenikent Belediye bulvarında üzerinde boş arazi içerisinde park halinde bulunan Mağusa'da sakin N.A.’ya ait beyaz renk PP2606EA plakalı Beyerland marka karavanı yönetiminde bulundurduğu KQL 367 plakalı Nısan Note marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, karavanın Akıncılar bölgesinde tespit edilip emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 13.04.2024 tarihinde saat 06:00 raddelerinde Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan ve T.Ü.’nün işletmeciliğini yaptığı King Oto isimli araç galerisinin yanında park halinde bulunan 9 bin Sterlin değerindeki Elddıs Odessey marka beyaz renk yanları kırmızı şeritli karavanı HNY 834 plakalı Honda Civic marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını belirtti. Polis, zanlının 08.08.2024 tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının ayrıca ülkeye kaçak olarak giriş yaptığının da belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının 09.08.2024 tarihinde İşlemiş olduğu birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dolayı askeri mahkemeye çıkarılarak, suçları ile ilgili aleyhine 3 günlük ek tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti. Polis, 3 günlük sürede birçok kamera kaydı incelenip, birçok ifade temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının 12 Ağustos’ta ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde de birçok kamera kaydı incelediklerini söyledi. Polis, yapılan tüm araştırmalara rağmen Elddıs Odessey marka karavanın bulunamadığını söyledi. Polis, yapılan araştırmalar sonucu zanlının 17 Eylül 2021’de ülkeye yasal girişinin olduğunu, bu tarihten sonra iki ayrı araçla ülkeye yasa dışı yollardan giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 14 Ağustos’ta hücrede olduğu esnada fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını, yoğun bakıma alındığını, oksijen tüpüne bağlandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.