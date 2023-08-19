“Girne İçin Hareket” inisiyatifi ve “Lambusa otobüsleri” işbirliğinde Girne-Karaoğlanoğlu’ndaki “Ayiu Fanuriu şapelinde” ayin düzenleneceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, ayin Karaoğlanoğlu’ndaki “Ayiu Fanuriu şapeli” avlusunda 27 Ağustos’ta saat 18.00’de düzenlenecek. Ayin, şapelin galeriye dönüştürülmüş olması nedeniyle şapel içerisinde değil avlusunda gerçekleştirileceği kaydedilen haberde ayin sonrasında arzu edenlerin Beylerbeyi veya Lapta-Alsancak (askerî bölge içerisindeki Ahiropiitu Manastırı) kısa gezilerine ve son olarak Girne Antik Limanı gezisine katılabilecekleri kaydedildi.