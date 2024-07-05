Karaoğlanoğlu’nda park halindeki aracın kelebek camını çalan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran tarihinde, Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir isimli işletmenin önünde, tamir maksatlı park halinde bulunan bir salon aracın kelebek camının, sökülüp alınmak suretiyle çalındığı kaydedildi.

Açıklamada, olayı polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.S.(E-34) ve Z.T.(E-26), dün tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.