Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Adıyaman’a gelmenin kendileri için her zaman çok zor olduğunu ifade ederek, tüm mücadelelerinin başka çocuklar ölmesin diye olduğunu söyledi.

Karakaya, “Mahkemeden adil bir karar çıktığında, çocuklara verilmiş sözümüzü yerine getireceğiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu da, hem Meclis, hem komite hem de Başbakan Ünal Üstel’in bu meseleye çok önem verdiğini söyledi.

Hasipoğlu, “Yarın üçüncü duruşma olacak. Her duruşma bizim için çok önemli” dedi.

Karakaya ve Hasipoğlu, BRT’de canlı yayın konuğu oldu ve İsias Otel’in yarın yapılacak üçüncü duruşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, canlı yayında, KKTC halkına sosyal medyada davalarına desteklerini tekrar tekrar dile getirmeleri çağrısında bulundu.

“Bize yanımızda olduklarını tekrar göstersinler. Bu dava bizim geleceğimiz, Türkiye’nin geleceği içindir . Bir nesli yok ettiler, mücadelemiz bunun içindir.” dedi. Sanık Erdem Yıldız’ı yarın mahkemede görmek istediklerini ama büyük ihtimal bunun olmayacağını ifade eden Karakaya, “Korkuyorlar bizden, en ağır cezayı alacakları için korkuyorlar onun için gelemiyorlar. Yarın sabah 10.00’dan itibaren mahkeme salonundayız. Lütfen yanımızda olun, gücümüzü göstermemize yardımcı olun.” dedi.

-Hasipoğlu

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu da, yarın üçüncü duruşmanın yapılacağını, her duruşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, yarınki mahkemede bilir kişi raporunun gündemde olmadığını ama duruşmanın kendileri için önemli olduğunu ve her an bir gelişme olabileceğini kaydetti.

Mahkemenin kamu görevlileriyle ilgili bir soruşturma kararı verdiğini, izni veren kişilerin de ceza alması gayreti içinde olduklarını ifade eden Hasipoğlu, “Hukukçular ve avukatlarınız çok sıkı şekilde çalışıyor. Yargı süreci başlamadan da süreci çok sıkı takip ediyorduk. Dolayısıyla bu süreci adalet yerini bulana kadar takip edeceğiz. Şampiyon meleklerin aileleri tatmin olana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi. Hasipoğlu önümüzdeki günlerde Türkiye’de adli tatilin başlayacağını ve 1 Eylül’de sona ereceğini, tahminlerine göre bir sonraki duruşmanın adli tatil sonrasına erteleneceği yönünde olduğunu kaydetti.