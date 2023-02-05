Karadeniz Kültür Derneği'nin geleneksel Hamsi Festivali Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Girne Belediyesi katkıları ile yapıldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurşyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İkinci Cumurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Güvenlik Kuvvetlerı Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Tatar

Girne Açık Pazar alanında yer alan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,

Trabzon’dan gelen heyeti ülkemizde görmekten ve bu güzel festivalde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bu ülkede çektiği çilelerden sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile artık huzur, güven ve bahtiyarlık içerisinde yaşamına devam ederken her zaman Türkiye Cumhuriyeti’ni yanında bulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzon Kültür Derneği'nin yıllardan beri yaptığı çalışmaları büyük bir memnuniyetle izlediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Trabzon'dan gelip buraya yerleşmiş, aile kurmuş ve şimdi bizimle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da kökleşmesi ve bu topraklarda, hepimizin geleceğe güvenle bakabilmesinin teminatını sağlayabilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmuştur. Kıbrıs Türk halkının refahını artırmak için gayret göstermektedir. Bu topraklara yılda 75 milyon metreküp su gelmeye devam ediyor. Şimdi ise kablo ile elektriğin bağlanması, sağlık sistemi ve birtakım ekonomik gelişmelerle Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluk içerisinde yaşamını ileriye taşımak için gösterilen çabalar vardır. Bu, devlet temelindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak görmekten duyduğumuz büyük mutluluğu paylaşırken, bundan sonraki süreçte egemenliğimizden, bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden, hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizden asla taviz vermeyeceğiz.

Artık bizim siyasetimizde, bundan geriye dönüş yoktur. 50 yıldan fazla Kıbrıs'ta federal temelde bir antlaşma için yapılan bütün gayretlerin boşa çıktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteği ile her türlü iyi niyetini ortaya koymuştur. Artık biz ileriye doğru giderken Anavatan Türkiye'nin de desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmalıyız.

Kültürel etkinlikler, ekonomik yapı, birtakım sosyal projeler ile daha da gelişmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışıyoruz. Bu, şehitlerimize ve devletin bu noktaya gelmesinde büyük hizmetleri geçenlere olan borcumuzdur. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim.”

- Talat

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da konuşmasında, Karadeniz Kültür Derneği tarafından düzenlenen festivalin ülkede yaşayan toplumların kaynaşmasının bir timsali olduğunu söyledi.

Talat “ bugünlerde hava farklı esebilir, yarın bu havalar değişir uluslarası konjektür değişir ve ülkemizde yaşadığımız sıkıntıların uluslararası çözümü için başka adımlar atmak durumda kalabiliriz bunu yapabilmek için de bazı kesimleri dışlayarak bazı kesimleri sadece yanlarına alarak hareket etmek son derece yanlış olur son derece yanlış olacaktır. Gelecek Kıbrıs Türkü üçün mutlaka dünya ile bütünleşme şeklinde gelişmelidir bunun başka bir yolu yoktur. Biz tecrit edilmiş bir ülke olarak yaşamaya devam edemeyiz etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

- Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Karadeniz köylerine yapılan ziyaretlerde halkın kendilerinden iki şey istediğini, bunlardan birinin Trabzon’a doğrudan sefer diğerinin de Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanma hakkı olduğunu söyledi.

Arıklı, “Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’nın siyasi iradesini ortaya koyması ile bu seferler başladı, inşallah devam edecek bu da sizlere bağlı. Lütfen Karadeniz’e, Trabzon’a uçun, o uçaklar boş gitmesin” dedi.

Sağlık alanındaki sorunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile çözüldüğünü belirten Arıklı, sorunun çözülmesi ile sadec çift uyruklar değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin Türkiye’deki sağlık hizmetlkerinden faydalanabileceğini söyledi.

- Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, Girne’nin göçmen şehri olduğunu belirterek, “bütün mesele biz Girneliyiz demektir. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

- Ataman

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atila Ataman da, Kuzey Kıbrıs’ın her köşesinde bu tür etkinliklerin sürmesi dileğinde bulundu.

Kıbrıs’a mukavemet olarak baktıklarını belirten Ataman, mukavemetin karşılığının en fazla zemin bulduğu yerin Trabzon olduğunu söyledi.

Ataman, “Trabzon’dan bakıldığında iki toplum değil, iki devlet ve Kıbrıs Türklerinin açık ve aleni varlığı belli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var ve bunun varlığı için de şu anda da Trabzon’da da Türkiye’nin her yerinde de buradaki mücahitler kadar şehit olmaya hazır büyük bir millet var. Bu milletin hedefinde dünyada ay yıldızlı pasaportun kırmızı zemin üstündeki beyaz ay yıldızlı pasaport ile beyaz zemin üzerinde kırmızı ay yıldızlı pasaportun dünyada en itibarlı duruma gelinceye kadar bizlere dur durak yok ” dedi.

-Genç

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de, şehitlerin ve gazilerin sayesinde Kıbrıs’ta ay yıldızlı bayrağın önünde olduklarını belirtti.

Genç “ bu bayrak Kıbrıs’ta ilelebet dalgalanmaya devam edecek ve Kıbrıs’taki Türkler de bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bağımsız ve hür bir şekilde yaşamaya devam edecek inşallah” dedi

- Civelek

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası kültür zenginliğine sahip olduğunu belirterek, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşamaktan mutlu olduklarını söyledi.