Kaplıca Köyü’nün kuzeyindeki sahil bölgesinde 3-19 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen karavan hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı görülen Ç.O’nun (E-46) karavanı kullanımındaki araçla çekerek çaldığı belirlendi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını, çalınan karavanınsa zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını açıkladı.

-Ocak'ın otopsisi yapıldı

Bufavento-Alevkayası Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında 23 Temmuz’da ölü bulunan Değirmenlik sakini Mustafa Ocak’ın (E-57) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Serebrovanküler hastalık, anteroskenotik hiperterefük kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis soruşturmanın devam etiğini bildirdi.

-Ülkede yasa dışı ikamet eden şahıs tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ikamet izinsiz ülkede bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis, söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

-Erdemli’de ev yangını…

Erdemli Köyü’nde dün akşam 20.00 sıralarında bir şahsa ait evin yatak odasında, açık unutulan saç kurutma makinesinin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında fön makinesi, ütü, klima iç ünitesi, ahşap eşya dolabı, asma tavan, muhtelif elektrik kabloları ve elektrikli süpürge yanarak zarar gördü.

Ayrıca çıkan dumandan dolayı evin duvarları islendi.