Biri İskele'de diğeri de Haspolat-Taşkent ana yolunda önceden uyuşturucu bulunan olayla bağlantılı olmak üzere 2 kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30’da İskele’de Long Beach Çemberi’nde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında kullanımındaki araçta uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para bulunan H.T (E-29) tutuklandı.

Aramada 45 gram hintkeneviri türü ve 8 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 15 bin 575 TL, 2 bin 365 euro ve 60 Stg nakit para da bulundu.

H.T.’nin Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise, 9 gram hintkeneviri türü, 4 gram kokain türü, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 hap ile 1 gram tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 9 mm çapında 3 canlı mermi de bulundu.

-Haspolat- Taşkent ana yolunda araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 1 tutuklu daha...

Haspolat-Taşkent ana yolunda devriye yapan polis ekiplerince 8 Şubat'ta 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunan ve 2 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı.

Polis şüpheli olarak gördüğü H.P. (E-32) ve M.A.T’nin (E-26) kullanımlarındaki araç ile çevresinde yaptığı aramada içerisinde tütünle karışık yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulmuştu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.U. (E-23) da tutuklandı.