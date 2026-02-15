Gazimağusa’da 2024 yılında kendisini bakan şöförü olarak tanıtıp sahtekarlıkla para temin eden Y.G.(E-51) tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Y.G kendisini bakan şoförü olarak tanıtıp, İskan Dairesi’ne ait evlerden birini kiralayacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulundu ve bu kişiden bin 500 ABD Doları nakit para aldı.

Yürütülen ileri soruşturmada Y.G.’nin Eylül 2023-Eylül 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da bulunan İskan Dairesi’ne ait bir ikametgahı üzerine kaydedeceği yönünde başka bir şahsa da yalan beyanda bulunduğu ve 250 bin TL nakit parayı da sahtekarlıkla temin ettiği belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.