Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısında, polis tarafından operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleşen operasyonda, GKRY Bölgesinden gelerek KKTC’ye giriş yapan S.Ç. (E-31) ve B.K(E23)'nin tasarruflarında yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyusturucu olduguna inanılan madde ile birlikte KKTC' ye ithali yasak üç adet elektronik sigara bulunarak polis tarafından emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.