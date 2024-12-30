Kanunsuz avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı; bir avcı da kimliği meçhul avcılar tarafından ateş sonucunda yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Büyük Av Mevsimi nedeniyle yapılan rutin avcı kontrolleri sonucunda Erdemli - Yiğitler arasında Ş.B.(E-22) ve G.A.(E-24), sürekli ava kapalı olan bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları sırada av koruyucuları tarafından suçüstü tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Bir kişi avda yaralandı

Ava açık bölgede avlanan Acar Tezer (E-44) kimliği meçhul avcı/lar tarafından açılan ateş sonucunda yüzünden ve vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı.

Mehmetçik-Yedikonuk köyleri arasında dün saat 10.00 sıralarında yaşanan olay neticesinde yaralanan Tezer, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

-Çevreye rahatsızlık veren kişi hakkında yasal işlem

Gönyeli Futbol Stadının giriş kapısı önünde kendisini uyaran görevli polisleri dikkate almayarak bağıran ve çevreye rahatsızlık veren 143 miligram alkollü içki tesiri altındaki O.K.(E-35) hakkında yasal işlem başlatıldı. Olay dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz toplam iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.