Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile anlaşmaya varan ancak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad ilebonservis pazarlıklarında uzun süredir sona gelemeyen Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye hazırlandığı iddia edildi.

GÜN SONUNA KADAR GÖRÜŞMELER TAMAMLANACAK

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, gün içerisinde N'Golo Kante transferini resmen sonuçlandıracak. Haberde, sarı-lacivertlilerin, 34 yaşındaki oyuncu için Al Ittihad ile anlaşmaya varmaya çok yakın olduğu belirtildi. Oyuncu ve Al Ittihad arasındaki görüşmelerin gün sonuna kadar tamamlanacağı iddia edildi.

2.5 YILLIK İMZA ATILACAK

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kante ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardığı, oyuncunun Arabistan'da kazandığı yıllık ücretten çok daha az bir rakama Türkiye'ye geleceği ifade edildi.