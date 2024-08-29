Başbakan Üstel: “Halkımıza ne söz verdiysek yerine getirdik”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’ne ait Kantara mesire yerinin İskele Belediyesi tarafından restorasyonu, geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin protokol, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu arasında imzalandı.

İskele Belediyesi’nde gerçekleşen protokol imza töreninde Başbakan Ünal Üstel de şahit olarak bulundu.

İskele Belediyesi, kiralama yöntemiyle devraldığı Kantara Orman Dairesi yanındaki 17 dönümlük alanı; piknik yeri, çadır kamp alanı ve yürüyüş yollarıyla düzenleyerek halkın hizmetine sunup işletecek.

İmza töreninde sırasıyla; İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Başbakan Ünal Üstel’in önderliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un onayı ve imzalanan protokolle, Kantara piknik alanının kullanımının İskele Belediyesi’ne devredildiğini kaydetti

Sadıkoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in göreve geldiği günden bu yana İskele Belediyesi’ne karşı gösterdiği hassasiyete değinerek, “Bizler de İskele Belediyesi imar ekibiyle birlikte özelde İskele, genelde tüm KKTC halkının kullanabileceği, içerisinde piknik alanı olan, çadır kamplarının yapılabileceği, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olacağı İskele beldesine, ülkemize yakışır proje hazırlığına başlayacağız." dedi.

Sadıkoğlu, Başbakan Üstel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a teşekkür etti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, protokolün Başbakan Ünal Üstel’in “halkımıza değecek tüm projeleri önemseyin ve öne çıkarın ve hız verin” direktiflerinin tam bir yansıması olduğunu kaydetti.

Çavuş, Kantara bölgesinde bulunan piknik alanının halka ve turistlere daha çağdaş hizmet verecek bir yapıya kavuşturulacağını söyledi.

Bakan Çavuş, en güzel ormanlardan biri olan Kantara ormanları içerisindeki 17 dönümlük alanı yeniden revize edip, daha çağdaş bir mesire yeri sunacaklarını, içerisinde spor ve sosyal aktivite alanları oluşturulacağını, ülkede ilk olacak çadır kamplarının yer alacağını vurguladı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, hükümete geldikleri günden bu yana halka ne söz verdilerse birer birer yerine getirdiklerini ifade etti

Göreve gediklerinde, “İstikrarsız kurulan hükümetlerden dolayı yarım kalan projelere öncelik vereceğiz” dediklerini aktaran Başbakan Üstel, dün bir kez daha, yarım kalan projelerin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını, 2012’de ihaleye çıkılıp tamamlanmayan Lefkoşa Çevre Yolu ve Lefkoşa Girne ana yolu bağlantısına inşa edilecek yonca kavşağının temelini attıklarını anımsattı.

Başbakan Üstel, projenin Lefkoşa trafiğine büyük rahatlama getireceğini Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa’dan seyahat eden insanlara Lefkoşa trafiğine girmeden çağdaş, güvenilir seyahat imkanı sağlayacağını vurguladı.

Başbakan Üstel, göreve geldiklerinde halkın mutluğu ve refahı için, ihtiyaç olan sosyal etkinliklerin olacağı alanları ortaya çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını da söylediklerini, bugün İskele bölgesinde güzel bir alanı İskele Belediyesi’nin kullanımına verdiklerini söyledi.

Kantara’nın, KKTC’nin gözbebeği, güzel tarihiyle birleşmiş, yeşil ormanlarıyla KKTC’nin en güzel ormanlarına sahip gözde beldelerden bir tanesi olduğunu kaydeden Üstel, Kantara Kalesi’nin etrafındaki güzel alanı güzel bir sosyal tesise çevirmek için Belediye ile istişare edip, iş birliği yaparak bölgeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Üstel, alanın çok kısa zamanda tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağına inanç belirterek, imzalanan protokol için Bakanlık ve İskele Belediyesi’ni kutladı, halka hayırlı olması temennisinde bulundu.