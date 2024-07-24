KANSER HASTASI ESE BÜNYAT NE OLUR ELEKTİRİĞİMİ BAĞLAYIN

Ergün Yahat

Aygün Sınırüstü köyü arasında bulunan kırsal kesim arsalarına evlatları ev yapıp yaşlı kadını buraya yerleştirdi yerleştirmesinede evde elektrik yok fakat bölgedeki arsalarda bazı evlere elektrik bağlı olurken kendi evine 200 metre mesafede elektrik bağlanmadığını güneş paneli ile lambaların yandığını kanser hastası olduğunu söyleyen yaşlı kadın kilima çalıştıramadığını TC yardım heyetinden yardım istediğini fakat bir cevap almadığını iddia ederek inşallah Başbakanımız Ünal Üstel sesimi duyarda bir el atar dedi..