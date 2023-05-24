Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı, Daire’nin sorunları, hizmetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Kanlı açıklamasında, Telekomünikasyon Dairesi’nin personel ve araç yönünden sıkıntıları olduğunu, bunun da verilen hizmete olumsuz yansıdığını belirterek, eksikliklerin giderilmesini ve gerekli yatırımların yapılmasını hedeflediklerini aktardı.

Telekomünikasyon Dairesi’nin halkın haberleşme hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak için çalıştığını anlatan Kanlı, “İletişim altyapısı ile ulusal ve uluslararası iletişimin sağlanmasında, altyapı ve iletişim trafiği taşıyıcı şebekeleri ile ülke genelinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve son kullanıcılara en üst güvenlik seviyesinde elektronik haberleşme hizmetleri vermektedir” dedi.

-“İnternet Sistem Kapasitesi KKTC’nin ihtiyacını karşılayacak noktadadır”

Daire’nin hizmetlerini “erişim sistemleri üzerinden verilen Ses ve ADSL hizmetleri, taşıyıcı şebeke üzerinden verilen kiralık devre hizmetleri, TTNET internet dağıtım şebekesinden verilen internet hizmetleri ve altyapı hizmetleri” olarak 4 başlık altında açıklayan Ömer Kanlı, bu hizmetlerle ilgili bilgi aktardı.

Ses ve ADSL hizmetlerinin GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları tarafından eş zamanlı olarak farklı teknolojiler ile verildiğini anlatan Kanlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Telekomünikasyon Dairesi, yıllar içerisinde bütçe kaynaklarının yetersizliğinden dolayı gerekli yatırımları yapamamıştır. Ayrıca çalışma yaşı dolan personelin emekliğe ayrılması ve yerine yeteri kadar personel alınmamasından dolayı personel sayısı hızla azalmış ve hizmet kalitesinde belli oranda düşüş olmuştur. Buna bağlı olarak bu alanda rakipleri ile rekabet edememiş ve yıllar içerisinde abone sayısı azalmıştır.

Taşıyıcı şebeke üzerinden verilen kiralık devre hizmetleri ile ulusal ve uluslararası tüm ses, veri ve internet trafiği Telekomünikasyon Dairesi’nin şebekesi üzerinde taşınmaktadır. Son yıllarda taşıyıcı şebekede gerekli fiber ve sistem yatırımları ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılmış ve ülkenin kamu, özel kurum ve kuruluşlarının (İnternet servis sağlayıcıları, GSM operatörleri, devlet daireleri, okullar, kamunet ve özel kurum ve kuruluşlar) ayrıca kendi şebekesindeki son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdadır.”

TTNET İnternet dağıtım şebekesi üzerinden internet hizmetlerinin verilmesi için gerekli yatırımların Türk Telekom ile koordineli bir şekilde çalışılarak her yıl artan internet kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapıldığını belirten Kanlı, “Ülkenin uluslararası tüm ses, veri ve internet çıkışı iki ayrı noktadan Türkiye’ye yapılan fiber bağlantılar ile korumalı ve güvenli olarak sağlanmaktadır. Sistem kapasitesi olarak KKTC’nin ihtiyaçlarını yeterli şekilde karşılayacak durumdadır” dedi.

-“Tüm yeni yerleşim yerleri fiber üzerinden hizmet alabilecek”

Kanlı, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeni yapılan tüm bina ve arsaların plan ve proje çalışmalarını yaparak yeni yerleşim yerlerinde Telekom altyapısının standartlara uygun bir şekilde genişlemesine sağladığını da belirtti. Kanlı, “Yapılan yeni altyapılar ise önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımların ülke genelinde hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak ve tüm yeni yerleşim yerleri fiber üzerinden hizmet alabilecektir” ifadelerini kullandı.

-“Dairede ciddi bir araç eksikliği mevcut”

Telekomünikasyon Dairesi’nin sorunlarından da bahseden Kanlı, “Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut durumuna baktığımız zaman; personel sayısı yıllar içinde 650 personelden 230 personele düşmüş ve görevlerini yerine getirme noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. Birçok bölümde yeteri kadar personel bulunmamakta, hatta bazı bölümlerde tek bir personel bulunmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde veya yakın bir gelecekte çok sayıda personelin çalışma yıllarının dolması veya yaş hadlerinden dolayı emekliye ayrılmaları beklenmektedir. Bu durumda ise Telekomünikasyon Dairesi’nin bazı hizmetleri ya durma noktasına gelecek veya çok daha yavaşlayacaktır” diye konuştu.

Daire’nin ciddi bir araç eksikliği olduğunu anlatan Kanlı, bu eksikliğin iş yapma kabiliyetini azalttığını ve hizmetleri aksattığını vurguladı.

-“Dairenin elinde ülke için çok iyi bir değer sağlayacak yatırım potansiyeli var”

Telekomünikasyon Dairesi’nin ses ve ADSL hizmetlerinde hizmet verme konusunda istenilen seviyelere ulaşamamış olsa da KKTC genelinde iyi bir Telekom altyapısına sahip olduğunu anlatan Kanlı, Daire’nin elinde kısa bir sürede ülke için çok iyi bir değer sağlayacak yatırım potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Kanlı, “Doğru teknolojilerin ve yatırım modellerinin kullanılması durumunda Telekomünikasyon Dairesi KKTC halkına çok kaliteli ses, veri ve internet hizmeti vere bilme noktasına ulaşacaktır. Bunun gerçekleşmesi durumunda KKTC’de haberleşme piyasasında bir devlet kuruluşu olan Telekomünikasyon dairesi halkın ucuz haberleşme hizmetlerine ulaşabilmesini sağlaması yanında devlet için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Ayrıca evrensel hizmet kapsamında devlet tüm vatandaşların haberleşme haklarını sağlayabilecektir” ifadelerini kullandı.

-“Daire iletişim trafiğinin tümünü üzerine almıştır”

Telekomünikasyon Dairesi’nin son yıllarda ulusal ve uluslararası iletişimin sağlanması noktasında gerek özel gerekse devlet kurum ve kuruluşlarının iletişim trafiğinin tümünü üzerine aldığını anlatan Ömer Kanlı, bu kapsamda son yıllarda kamu-özel ortak çalışmaları ile ciddi anlamda fiber yatırımlar yapıldığını, sistem yatırımlarının ise tamamen Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapıldığını kaydetti. Kanlı, “Bu kapsamdaki çalışmalar gün geçtikçe artarak devam etmekte ve devlet bu hizmetlerden ciddi bir gelir sağlamaktadır” dedi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin devlet bütçesine katkısı ve gelecek için hedeflerinden de bahseden Kanlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Telekomünikasyon Dairesi’nin bu yılki devlet bütçesine katkısı yaklaşık 130,000,000-140,000,000 TL civarında olması beklenmektedir. Önümüzdeki dönem içerisinde gerekli finansal kaynaklarının sağlanması (kamu, kamu-özel işbirliği) durumunda günümüzde sabit elektronik haberleşme hizmetlerinin verilmesinde dünyadaki diğer ülkeler tarafından en son teknoloji olarak kabul edilen ve uygulanan her eve fiber (FTTH) teknolojisinin yatırımlarının yapılması ile KKTC genelinde tüm binalara fiberin götürülmesi durumunda telekomünikasyon dairesinin hizmet kalitesi artacak ve buna bağlı olarak gelirlerinde artış olabilecektir. FTTH şebekesi üzerinden KKTC halkına geniş bant internet hizmeti yanında ses ve birçok katma değerli hizmetler verilebilecektir.

Önümüzdeki dönem içerisinde hedefimiz ülkemiz için bir değer olan Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm eksikliklerini en kısa sürede gidermek, gerekli yatırımları mümkün olan en kısa sürede yaparak daireyi halka hizmet verme noktasında çağdaş sürdürülebilir bir yapıya tekrardan ulaştırmak olacaktır.''