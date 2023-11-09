Bayrak, Radyo, Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, personelin prim yatırımları ve ek mesaileri konularındaki sorunlara dikkat çekerek, taleplerinin dikkate alınmaması ve gereğinin yapılmaması durumunda sendika olarak radikal kararlar üretip hayata geçireceklerini bildirdi.

Kanat yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Plan ve Bütçe Komitesi’nde, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler başladığını hatırlattı.

“Başbakanlık ve İdari ve Koordinasyon Yönünden Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşların Bütçesi” başlığı altında yarın görüşülmesi planlanan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bütçesinin, BRTK yönetimi ile istişare edilmeden komitede görüşüleceği yönünde bilgi edindiklerini ifade eden Kanat, kadrosuz çalışan personelin en büyük mağduriyetlerinden birinin de prim yatırımları olduğuna işaret etti. Kanat, yıllarca göz ardı edilen bu durumun sendikanın araştırmaları sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

BRTK çalışanına primlerinin, “16/1976 sayılı K.T. Sosyal Sigortalar Yasası’nın prime esas ücretler yan başlıklı 87’nci maddesinin birinci fıkrasına” göre yatırılmasının zorunlu olduğunu kaydeden İbrahim Kanat, bu zorunluluğun, Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından BRTK Yönetimine resmi yazı ile iletildiğini, aynı resmi evrakın Maliye Bakanlığı’na da gönderildiğini ifade etti.

Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, BRTK ve Sendika tarafından imzalanan TİS ortak metninde ek mesailerin (dini ve milli resmi tatil günleri) hangi şartlarda ödenmesi gerektiğinin açıkça belirtildiğini kaydeden Kanat, “Bu özel günlerde çalışan personel için istenen ek mesai talebi Devlet maliyesi tarafından törpülenerek, bütçeye konulmakta ve ek mesai kalemi yetersiz kalmaktadır” dedi.

2022-2023 Toplu İş Sözleşmesi imzalanırken, Başbakan’ın, BRTK çalışanlarının TİS’e dahil olduğunu vurguladığını belirten Kanat, “buna rağmen, Maliye’nin, kurumda tam zamanlı çalışan ve Sosyal Sigorta - İhtiyat Sandığı yatırımları diğer geçici personelle aynı oranda yatırılan 27 personele hizmet akdi yapılmasına ve ek tahsisat ödemelerine 41/2019 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasını öne sürerek, karşı çıktığını” savundu.

BRTK’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kamu yayıncılığı yapan kurumu ve mücahidin sesi olduğunu hatırlatan İbrahim Kanat, taleplerinin dikkate alınmaması ve gereğinin yapılmaması durumunda sendika olarak radikal kararlar üretip, hayata geçireceklerini bildirdi.