Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Metin Atan, Ercan İtfaiyesi’nde görev yapan personelin yaşadığı sorunlarla ilgili şok eylem uyarısında bulundu.

Atan yazılı açıklamasında sorunun çözümü için verilen sürenin dolduğunu ancak herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

Atan KAMUSEN ve KTAMS'ın 12 Ocak’da yaptığı ortak açıklamada sorunların çözümü için şubat ayının ilk haftasına kadar süre tanındığını hatırlattı.

Aradan geçen süreye rağmen somut bir gelişme ve diyalog sağlanmadığını belirten Atan, eylem ve grev haklarının saklı olduğunu vurgulayarak, "şok eylem” konusunda uyardı.