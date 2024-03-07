“Kadınlarımız için güvenli geleceğin yolu açılana kadar mücadele edeceğiz”

Kamusen Başkanı Metin Atan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toplumsal cinsiyet rollerinin olmadığı, kadınların cinsiyet rollerine bağlı olarak ağır bedeller ödemediği 8 Mart’lar temennisinde bulunan Atan sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadınlar yüzyıllardır siyasal, sosyal haklar ve hukuk önünde eşitliğin mücadelesini vermiştir günümüzde dünyanın birçok yerinde kadınlarımızın mücadelesi devam etmektedir. Toplumlar ekonomik ve sınıfsal kalkınmaya, toplumsal rolleri dengeleyebildiklerine ulaşabilirler” dedi.

Atan, “Bugün 8 Mart’ı kutlamak ve kadın hakları için mücadele etmek birçok şeyin yanı sıra geçici işlerde, güvencesiz, düşük ücretlere ve esnek çalışmaya hayır demektir. Güvenceli, tam zamanlı, sigortalı, sendikalı istihdam hakkını savunmak demektir. Çalışmak isteyen her kadına iş sağlanmasını ve eşit işe eşit ücret talep etmek demektir. Bütün bunları sendikalarda örgütlenmeden, sendikalaşma oranını artırmadan gerçekleştirmenin de mümkün olmadığını; 8 Mart’ın bir mücadele günü olduğunu da hatırlatmamız gerekir. Bu bilinçle kadınlar için güvenceli iş, insanca çalışma koşulları ve güvenceli geleceğin yolu açılana dek hep birlikte mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz” dedi.