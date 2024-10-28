Sağlık Bakanlığı önünde de eylem yapan sendikalar, Bakan Dinçyürek’e istifa çağrısında bulundu

Kamuda yetkili beş sendikanın da aralarında bulunduğu 13 sendika, Meclis önünde eylem yaparak, erken seçim talep etti.

KTAMS, Kamu-İş, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, Dev-İş, Koop-Sen, El-Sen, Basın-Sen, BES, Güç-Sen, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN’in katıldığı yönetim kurulları düzeyindeki eylemde, “Demokrasi ve Hukuku Katledenlerin Meclis’te Yeri Yoktur” yazılı pankart ve “Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil” yazılı dövizler açıldı, hükümet istifaya davet edildi.

Sendikalar daha sonra Sağlık Bakanlığı önünde giderek, Bakanlık önünde de eylem yaptı ve Bakan Hakan Dinçyürek’e istifa çağrısında bulundu. Bakanlık önündeki eyleme, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Tıp-İş de destek verdi.

-Maviş: “Suçlu sistem, suçlu bu sistemi yaratanlar ve hala savunanlar”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Dün öğleden sonra hepimizin feleği şaştı” diyerek, Yenidoğan Bebek Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir bebeğin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Daha sonra kaybedilen bebek için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Konuşmasına devam eden Maviş, iki evlat babası olduğunu dile getirerek, “Bu durumla empati yapamıyoruz bile” dedi. “Eğer bir Bakan ‘telafi edeceğiz’ diye bir kelime kullanır pozisyona gelmişse söz bitmiştir” diye konuşan Maviş, özellikle siyasetçide ahlak olması gerektiğini kaydetti.

Bugün Meclis önünde olma sebeplerinin “çifte mührü irade sayan, pusulasını şaşırmış olanları” protesto etmek olduğunu belirten Maviş, ancak daha önemli bir konuyla yüzleştiklerini söyledi.

Eğitim ve sağlığın hak olduğunu kaydeden Maviş, “Hastanelerde yeterli hemşire, doktor, malzeme yoksa ve bir bebek hayatını kaybediyorsa, bu hak ihlalini yaratan sistemi sorgulamamız ve devirmemiz mübahtır” dedi.

“Hâlâ sorumluluk alan yok. Onurlu, ahlaklı, erdemli siyasetçi kaldıysa istifa bekliyoruz” diye konuşan Burak Maviş, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananları eleştirerek, erken seçim talep etti.

“Bir bebeği koruyamayan bir sistem yaratan siyasiler hâlâ hayatımızı riske atacak kararlar üretmekle ilgili Meclis’te sandalyelerinde rahatça oturuyorlar” eleştirisinde bulunan Maviş, sorunları derinlemesine tartışmak ve yüzleşmek gerektiğini kaydetti.

“Sorunu doktorlara ve hemşirelere yıkıp, onları itibarsızlaştırmak kolaydır” diyen Maviş, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

“Suçlu sistem, suçlu bu sistemi yaratanlar ve hâlâ savunanlar” diyen Maviş, hükümetteki partileri eleştirdi. Maviş, “Bugün yönetim kurulu düzeyinde Meclis önündeyiz yarın daha da kalabalık geleceğiz” dedi.

-Bengihan: “Bir aydır Meclis Başkanı'nı seçemediler, bizi dünyaya rezil ettiler”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da, düzenli aralıklarla Meclis önüne geldiklerini hatırlatarak, “Biz ne olmaz dediysek oluyor, şaka gibi… KKTC mi? ŞakaTC mi?” diye sordu.

“Yüce Meclis’e layık davranılmadığını” savunan Bengihan, KKTC Anayasası’nın birinci maddesine atıfta bulunarak, “Bir aydır Meclis Başkanı'nı seçemediler, bizi dünyaya rezil ettiler” dedi.

Meclis hukukçularının, “çift mühür geçersizdir” yönünde görüş verdiğini ifade eden Bengihan, yasa koyucu olanların hukukun üstünlüğünü sağlaması gerekirken, hukukun katledildiğini öne sürdü.

“Geldikleri günden beridir Anayasa'ya, yasalara aykırı yasalar geçirdiler. Dava açtık, durdurduk. Daha nereye kadar?” diye soran Bengihan, “Bu sorumsuzluğun, vurdumduymazlığın ve ilgisizliğin bir sonucu var. Bebeğimizi koruyamadınız, çocuklarımıza sahip çıkamadınız” diye konuştu.

Demokrasiyi ve hukuku katledenlerin bu Meclis’te yeri olmadığını savunan Bengihan, “Yasa koyucu kendi koyduğu yasaya, iç tüzüğe uymuyorsa, daha ne bekliyoruz? Bunlardan bu halka fayda yoktur. Bu koltukları bırakıp gitmeleri gerekir” dedi.

Yenidoğan Bebek Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşananlardan dolayı hükümeti suçlayan Güven Bengihan, bir başıboşluk, duyarsızlık olduğunu öne sürdü. Bengihan, Sağlık Bakanı’na istifa çağrısı yaptı.

-Sağlık Bakanlığı önündeki eylem… Serdaroğlu: “Sağlık sistemi çökmüştür”

Sağlık Bakanlığı önündeki eylemde konuşan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Memleketimizde hafta sonu yaşanan olaylar hepimizi derinden üzdü. Sözün bittiği yer diyoruz ama aslında sözün başlaması gereken bir noktadayız artık…” dedi.

Sistemsizlikten dolayı yaşanan bu olayların bitmeyeceğini savunan Serdaroğlu, sağlıkta yaşananların sistemsizliğin ve bu memleketin geldiği durumu gösterdiğini ileri sürdü.

“Sağlık sistemi çökmüştür. Çökmüş olan bir sistemde çalışanlar ne kadar çaba, özveri gösterse de yeteri kadar hizmeti veremiyor, veremeyecektir” diye konuşan Serdaroğlu, siyasilerin bu gerçeği gözden kaçırmaması gerektiğini söyledi. Belli kişilerin günah keçisi seçildiğini savunan Serdaroğlu, “Birinci suçlu başta hükümet olarak sizlersiniz” dedi.

Sistemsizliği devam ettirme gayreti içerisinde olanlar olduğunu belirten Ahmet Serdaoğlu, bunlara artık “dur” demenin zamanının geldiğini kaydetti. Halka seslenen Serdaroğlu, sistemsizlikten dolayı herhangi bir vatandaşın bunu yaşayabileceğini belirtti.

Bu sistemin insan onuruna yaraşır bir sistem olmadığını ifade eden Serdaroğlu, bu düzene karşı olmanın siyasi popülizm yapmak olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı’nın derhal istifa etmesi gerektiğini savunan Serdaroğlu, alttan itibaren yönetimsel sıkıntıyı yaratan herkesin istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Sistemde, demokraside bir sıkıntı varsa sendikaların sokaklarda olacağını ifade eden Serdaroğlu, kriz masasının bir seçim hükümetiyle kurulması gerektiğini söyledi.

“Hâlâ üç mühür geçerli mi geçersiz mi” diye tartışılmasını eleştiren Serdaroğlu, “Bu ateş sönmez ama istifa da bir erdemdir Sayın Bakan” dedi. Serdaroğlu, hükümetin de istifa etmesi gerektiğini savundu.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Bengihan da, bebeklerin entübe olduğunu ifade ederek, “En büyük suçlusu sizsiniz, daha neyin suçlusu arayacaksınız? İstifa etmeniz boynunuzun borcudur” dedi.