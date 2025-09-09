Kamuda yetkili beş sendika, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) düzenlediği sınavlara yönelik, “Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği vereceğiz” açıklamalardan dolayı Başbakanlık’a siyah çelenk bıraktı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN) düzenlediği eyleme, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) da destek verdi.

-Serdaroğlu

Eylemde ilk sözü alan KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuşmasına “Bizi yönettiğini iddia edenler memleketimizdeki bütün kurum ve kuruluşları itibarsızlaştırmaya devam ediyorlar. Buna KHK da eklendi" sözleriyle başladı.

Ülkede fırsat eşitliği olduğunu ifade eden Serdaroğlu, kamuya istihdamda KHK’nın sınav düzenlediğini ve hak edenlerin, emekli çıkanların yerine istihdam edildiğini söyledi. Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın seçim gezilerindeki söylemlerini eleştirerek, “sınavların bir anlamı olmadığı, sözlü sınavda torpil işleyeceği” vaadi verildiğini savundu.

“Oy istedikleri insanlara mesaj veriyorlar” diye konuşan Serdaroğlu, “Devleti yönetenler tarafından böylesi itibarsızlığa tarih boyu imza atılmadı” dedi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, sendikaların liyakat, adalet ve eşitliğin yanında olduğunu ifade etti. Başbakan’ın "sözleri çarpıtıldı" yönündeki açıklamasına değinerek, “Yok çarpıtmadık ama partili gençlerine doğru bilgi vermedin” diyen Maviş, KHK’nın 20 senedir yazılı sınavla, liyakat ve adalete göre kamuya personel aldığını ifade etti. Maviş, yazılı sınav geçildiğinde beş tane sendikanın eşitlik için mülakatta gözlemci olduğuna vurgu yaptı.

Ülkede nice insanın evlatlarının meslek sahibi olması için onları okuttuğunu, ekonomik olarak onlara yatırım yaptığını dile getiren Maviş, “Hiç kimseye saygınız yoksa o anne, babalara saygınız olsun” dedi.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise konuşmasına, gazeteci Canan Onurer’e yapılan tehditleri kınayarak başladı. Eylem, “Aynı mağduriyeti yaşayan bir kadın olarak bunu şiddetle kınıyorum. Gerçekleri ve doğruları söylemeye, yayınlamaya hem basın emekçilerimiz, hem sendikacılarımız devam edecek. Ölüm tehditlerine kulak asmadan” diyerek devam etti.

Ülkede oluşturulan bataklığın deşifre olduğuna işaret ederek, yaşananları protesto etmek için Başbakanlık önünde olduklarını dile getiren Eylem, Türkiye’de yaşananlara de işaret ederek, “Bu ülkede buna izin vermemeliyiz” diye konuştu.

KKTC’nin bilerek uluslararası hukukun dışında tutulduğunu savunan Eylem, ülke için mücadeleyi yükseltmek gerektiğini söyledi.

-Atan

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, “Gün geçmiyor ki skandal söylemler ya da eylemler yapılmasın” diyerek, eşit ve liyakata dayalı çalışma ortamı yaratma isteklerine karşın yapılanlara dikkat çekti.

KHK’nın her şeye alet edilmeye çalışıldığını ileri süren Atan, “Bunu kabul etmemiz asla mümkün değil” dedi. “Seçim uğruna her şey mubahtır mantığı maalesef bir tek KKTC’de var sanıyorum” diye konuşan Atan, seçim yasaklarına 24 saat kala verilen izinleri de eleştirerek, “Bu kadar basit mi her şey?” diye sordu.

“Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak” diyen Atan, insanların bölünerek seçime gidildiğini savundu, halkın sandıkta gereken cevabı vereceğini söyledi.

“KHK’yı yerle bir etmeye hakkınız yoktur” diyen Atan, yapılanları kınadı.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, bunun bir zihniyet sorunu olduğunu belirterek, “Alıştılar bu şekilde davranmaya çünkü ganimet kültürüne de alıştılar” dedi.

“Bu bir skandaldır. Dünyanın başka ülkesinde olsa bunu söyleyen birileri ister cumhurbaşkanı, ister başbakan olsun özür diler, istifa eder” diye konuşan Bengihan, bugüne kadar yapılan her türlü haksızlık ve yolsuzluğun sıradanlaştığını ileri sürdü.

Bengihan, çalışandan, halktan yana ve hukuka olan inançlarıyla haksızlığa, hukuksuzluğa, fırsat eşitliğine aykırı bu zihniyete karşı mücadeleye etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

KHK’da “sınavı geç de halledeceğiz” modasının geçtiğini ifade eden Bengihan, “Şu an münhal açılır, münhal 20 kişiyse, ilk 20’ye gireni almak zorundadır. Değil cumhurbaşkanı, Ömer Köseoğlu bile ilk 20’ye girenlerden eleyemez” dedi. Elenebilmek için iki koşul olduğunu kaydeden Bengihan, bunları sağlık sorunu ve sabıka olarak sıraladı. Bu sistemi sendikaların yaptığının altını çizen Bengihan, “Ne badireler atlattık bugünlere gelene kadar. Kimse altın tepside sunmadı” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, ocak ayının başından 23 Ağustos’a kadar 171 kişinin kamuya istihdam edildiği eleştirisinde de bulundu.

“Bu topluma dayatılan kader değildir. Kendi geleceğimizi biz belirleyeceğiz sandıkta” diyen Bengihan, “Biz barıştan, demokrasiden, adaletten, fırsat eşitliğinden yana tarafız ve 19’unda da bu zihniyeti sandığa gömeceğiz. Gömmezsek bizim ayıbımızdır” diye konuştu.

Bengihan ayrıca, gazeteci Canan Onurer’in tehdit edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, Onurer’in yanında olduklarını kaydetti.