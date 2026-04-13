Kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısını Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeye açması halinde yeniden genel grev başlatacağını, tasarı geri çekilene kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde, bugün 14.00 sıralarında toplanan sendikalar konu hakkındaki değerlendirmeleri sonrasında basına açıklama yapacak.

-Bıçaklı: “Yaşananlar dünyada görülmeyen şeyler”

Kamuda örgütlü sendikalar adına Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı toplantı öncesinde açıklama yaparak, yanlış uygulamalar yapıldığını, sendikaların halkla birlikte bir mücadele verdiğini dile getirdi.

“Gerek üyelerimize gerekse de halkımıza çok teşekkür ederim.” diyen Bıçaklı, yaşananların "dünyada görülmeyen şeyler" olduğunu savundu.

Bıçaklı, verilen mücadele sonunda önce yasa gücünde kararnamenin geri çekildiğini, geçen hafta da yasa tasarısının geçirilmek istendiğini ancak geçirilemediğini söyleyerek, bugün partilerin tasarıyı gruplarında görüştüklerini ve sonucun Perşembe ya da Cuma gününe kadar belli olacağını kaydetti.

Sendikalar olarak ilk günden bu yana söylediklerinin net olduğunu dile getiren Bıçaklı, “Bu yasa tasarısı Meclis’te görüşülmeye başlandığı ya da devam ettiği sürece sendikalar genel grev koyup üyeleriyle ve halkıyla Mecliste olacak dedik ve aynı noktada duruyoruz.” şeklinde konuştu.

Bıçaklı, tasarının şu anda askıya alınması nedeniyle genel grevin de askıya alındığını ve süreci yakından takip ettiklerini söyleyerek, tasarının Meclis’te görüşülmesine ısrar edilmesi durumunda kendilerinin de yeniden genel grevi başlatacaklarını dile getirdi.

Hükümete sağduyulu olma çağrısında da bulunan Bıçaklı, “Bekleyip göreceğiz. Umut ederim ki hükümet sağduyulu davranarak, tasarıyı geri çeker.” dedi.

Arslan Bıçaklı, ayrıca sosyal medyada bazı sayfaların kilitlendiğini de hatırlatarak, bu yöndeki müdahalelerin doğru olmadığını ve demokratik ülkelerde bunların yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.