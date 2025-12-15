Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), “Göç Yasası” olarak nitelendirilen yasa kapsamında ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre aleyhine Yüksek Mahkeme’de açtığı davayı kazandığını bildirdi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında Mandamus davası kapsamında mahkemenin, sendikanın talebini uygun gördüğünü ifade ederek buna göre Kamu-İş’in, Berova ve Emre’ye 15 gün içinde kıdem tazminatlarını ödemedikleri gerekçesiyle ceza davası dosyalayabileceğini kaydetti.

Serdaroğlu özellikle yasadışına çıkan bürokratlar için bu kararın örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Kamu-İş’in, daha önce alınan mahkeme kararlarına rağmen söz konusu kıdem tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle yasal hakların korunması amacıyla yargı yoluna başvurduğunu hatırlatan Serdaroğlu, sendikanın, kamu yetkililerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini mahkeme gündemine taşıdığını ifade etti.

Bugün Yüksek Mahkeme’de karara bağlanan davada, Kamu-İş’in, Maliye Bakanı ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü aleyhine açtığı davanın kabul edildiğini kaydeden Serdaroğlu, “Sendikamızın haklılığı bir kez daha yargı kararıyla tescillenmiştir” dedi.

Serdaroğlu, üyelerinin ve tüm kamu çalışanlarının kazanılmış haklarının korunması için her türlü hukuki ve demokratik mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.