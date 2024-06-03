Kıbrıs Türk Barolar Birliği, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması” bilgilendirme toplantısı yarın Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile devam edecek.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Her Yerde!” sloganıyla başlatılan ve dokuzuncusu Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması bilgilendirme toplantılar serisinin Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile devam edeceği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla gerçekleşecek toplantı, yarın Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi iş birliği ile saat 18.00’de belediye binasında Av. Belma Zornacı, Av. Şerife Transtürk ve Av. Sevcen Cicioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek.