Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Yenierenköy ve Sipahi’de düzenlenen “Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi” kapsamında eğitim alan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, törenin ardından Karpaz dokuma sanatı ve sele sepet örücülüğü eğitimi alan 45 kadının ürünlerinin yer aldığı sergi de açıldı.

Yeniereköy Kültür ve Sanat Derneği binasında yer alan sertifika törenine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Yenierenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve UBP Girne Milletveli İzlem Gürçağ Altuğra da katıldı.

-Serinsu

Sosyal Hizmetler Dairesi Proje Koordinatörü Neşe Serinsu sertifika töreninde yaptığı konuşmada, iki buçuk aydır azimli bir şekilde yürütülen çalışmaların sonunda Karpaz bölgesindeki kadınlara bilgi, beceri ve mesleki eğitimin kazandırıldığını söyledi.

Projenin ilk etabının 2021 yılında Lefke bölgesinde, ikincisinin 2022 yılında Karpaz bölgesinde, bu yıl ise Yenierenköy ve Sipahi bölgesinde yapıldığını belirten Serinsu, 2024 yılında da projenin Mesarya bölgesinde hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin korunarak, kadınların çalışma yaşamında güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade eden Serinsu, proje kapsamında görünmez iş gücüne sahip kadınların bir meslek sahibi olmalarının, işsiz olan ve sosyal yardımla geçinen kadınların ekonomiye dahil edilmesinin ve kırsal kesimdeki kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti.

-Bakırcı

Yenirerenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da, kadınların her türlü imkansızlığa rağmen her işin üstesinden geldiğine dikkat çekerek, “Onların istediği sadece bir dokunuş. Küçük bir destek… Bu dokunuşu bütün devlet erkanından bekliyoruz” dedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin gün yüzüne çıkarılması ve kültürün hayat bulması açısından projenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Diğer bölgelerde de bu kursların düzenlenmesini arzu ettiğini belirten Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi personeline, Yenierenköy-Dipkarpaz-Belediyesi’ne, Yenierenköy Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve Girişimci Kadınlar Derneği temsilcileri başta olmak üzere projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Kadınlara destek müjdesi

Gardiyanoğlu konuşmasında, sele sepet örücülüğü ile Karpaz dokumacılığını meslek edinecek ve kendi işini kuracak işveren kadınlara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücretin belli oranında destek verileceğinin ve beş yıl boyunca sosyal güvenlik desteği sağlanacağının müjdesini de verdi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Karpaz kadınlarının el emeğinin göz nurunun çok değerli olduğunu ve çok çalışkan olduklarını kaydederek, bölge kadınlarının Karpaz dokuma sanatında ve sele sepet örücülüğünde öncülük yaptığını söyledi.

Kadınların emeklerinin karşılığını almalarının, hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine ciddi bir katkı olduğunu ifade eden Töre, “Kadınların üretime ve ekonomiye katkısına sahip çıkacağız” diyerek, projeye katkı koyanları tebrik etti.