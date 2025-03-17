Rum polisi, Güney Kıbrıs’ta kaçak olarak bulunan yabancı uyruklu şahısların tespiti için gerçekleştirdiği operasyonlarda 51 kişiyi tutukladı.

Alithia gazetesi, Rum polisinin Güney Kıbrıs’ta kaçak olarak bulunan yabancı uyruklu şahısların tespiti için gerçekleştirdiği operasyonlarda 51 kişiyi tutukladığını yazdı.

Gazete, bu kişilerden 10’unun hemen ülkelerine geri gönderildiklerini, diğer 41 kişinin ülkelerine iadesi için diğer makamlarla iş birliklerinin sürdüğünü aktardı.

- Geri gönderim sayısı 18 bin kişiyi geçti

Gazete bir diğer haberinde ise, son iki yılda ülkelerine geri gönderilen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısının 18 bini geçtiğini yazdı.

Gazete, 2024 yılında ise ilk kez, gönderilen kişi sayısının gelen kişi sayısını geçtiğini, söz konusu yılda gelen 6 bin 100 kişiye karşılık 11 bin kişinin ülkelerine gönderildiklerini belirtirken 2025 yılının ilk iki aylık döneminde ise 368 mültecinin ülkeye giriş yapmasına karşın 2 bin 610 kişinin gönüllü olarak ülkelerine gittiklerini öne sürdü.