Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar’da tasarrufunda kaçak etlerle yakalanan zanlı Osman Şanlıel bugün ek süre talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç, 18 Haziran 2024 tarihinde Mağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ÇÖŞ ekipleri tarafından şüpheli görülen ve durdurulan zanlıya ait çift kabin araç içerisinde yapılan aramada 640 kilo Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak ithal edilen çeşitli etler bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve şubeye celp edilerek konu ile ilgili izahat istendiğinde söz konusu etleri Akıncılar bölgesinde yol kenarında bulduğunu ve aldığı beyanında bulunduğunu anımsattı.

Polis, zanlının ayrıca ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ise buzluğunda toplam 10 kilo daha bulunduğunu belirtti.

Polis, etlerin Veteriner Dairesi ekipleri tarafından incelendiğini ve mührü olmadığını bu nedenle sağlıksız olduğunu rapor ettiğini söyledi. Ergüleç, zanlının avukatının, müvekkilinin etleri Akıncılar’da yol kenarında bulduğunu ve zehirli olup, etraftaki hayvanların yiyerek zarar görmemesi için tasarrufuna aldığını ileri sürdüğünü kaydetti. Polis, zanlının tutukluluk süresince 6 kişiden ifade alındığını, etlerin zehirli olup, olmadığının tespiti için Veteriner ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden de araştırma yapılacağını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, soruşturma amaçlı zanlının aleyhinde 5 gün ek tutukluluk talep etti. Zanlının avukatı talep edilen süreye itiraz etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, duruşma neticesinde zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.