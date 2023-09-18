Kaan Cenk Adasoy’un kaleme aldığı “Kod Adı Barnabas” adlı kitap çıktı.

Kıbrıs’ın sır ve hazinelerinin bir kere daha gündeme gelmesini amaçlayan bilim kurgu roman türündeki kitap, kitapçılarda satışa sunuldu.

Kitapla ilgili tanıtım bülteninde şu ifadeler yer aldı:

“Genç ve ünlü Oxford profesörü Kemal Süleyman, Kıbrıs’ta geçmişinin hayaletlerini geride bırakmıştı. Ta ki gizemli bir gemi keşfi onu tekrar adaya çağırana kadar. Unutmaya yüz tutmuş bir sırrın peşine düşen Kemal, aşkın ve ihanetin iç içe geçtiği tehlikeli bir maceraya sürüklenir.

Kaan Cenk Adasoy’un ustalıkla kurguladığı bilim kurgu romanı, okuyucuları sırlarla dolu bir yolculuğa davet ediyor. Kemal’in geçmişiyle yüzleşeceği ve gerçekleri çözmek için sınandığı bu roman, edebiyat tutkunları için vazgeçilmez bir seçenek.

’Afrodit bir mozaik gibi dağıldı. Her parçanın vurduğu yer toprak oldu, yarıldı ve güzel olan her şeyi alıp kapandı. Yer, gök, bir de o; şimdi Afrodit’in ölümüne tanıklık ediyordu’.

Bu eserle Kıbrıs’ın sır ve hazinelerinin bir kere daha gündeme gelmesini temenni ederiz…”