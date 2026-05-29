Blue Origin’un New Glenn roketi, Perşembe gecesi Cape Canaveral’daki fırlatma rampasında yapılan bir motor testi sırasında meydana gelen dramatik bir patlamada imha oldu. Patlama gökyüzüne bir ateş topu fırlattı ve çevredeki evleri sarstı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Şirket, olay meydana geldiğinde aracın, gelecek hafta için planlanan bir uydu görevi öncesinde yapılan fırlatma öncesi motor ateşlemesi testinden geçtiğini doğruladı. Acil durum ekipleri bir saatten uzun süre bölgede kaldı ancak yetkililer, halk için devam eden bir tehlike bulunmadığını belirtti.

Bu aksilik, yılın başlarında bir uydunun yanlış yörüngede kalmasına yol açan önceki bir uçuş anomalisinin ardından New Glenn programı üzerindeki baskıyı artırıyor. Roket, Blue Origin’in geniş çaplı uydu yerleştirme planlarının ve NASA’nın Artemis programına bağlı gelecekteki Ay görevlerinin merkezinde yer alıyor.

Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos, olayı sosyal medyada “zor bir gün” olarak nitelendirerek, şirketin “yeniden inşa edilmesi gereken her ne varsa yeniden inşa edeceğini” ve uçuş kampanyasına devam edeceğini ifade etti.

“Uzay uçuşu affetmez ve yeni bir ağır yük fırlatma kapasitesi geliştirmek son derece zordur” diyen NASA Yöneticisi Jared Isaacman, X’te yaptığı paylaşımda, kısa süre önce açıkladığı bir Ay üssü planları da dahil olmak üzere Artemis programı üzerindeki olası etkileri değerlendireceklerini söyledi.

SpaceX CEO’su Elon Musk da olaya tepki göstererek Blue Origin’e destek verdi ve X’te şunları yazdı: “Bunu görmek üzücü, umarım hızlıca toparlanırsınız.”

Blue Origin ve SpaceX, NASA’nın Artemis programı kapsamında planlanan ve insanlığın, 1960’lar ile 1970’lerdeki Apollo görevlerinden bu yana ilk kez Ay’ın yüzeyine dönmesini öngören gelecekteki Ay misyonları için fırlatma roketleri geliştirme yarışında.

Blue Origin son dönemde yaklaşan Artemis uçuşlarına ilişkin bazı sözleşmeleri güvence altına alırken, SpaceX ise hâlâ test aşamasında olan ve tekrar tekrar teknik aksaklıklarla karşılaşan Starship sistemini gelecekteki derin uzay misyonları için geliştirmeye devam ediyor.