Dünya genelindeki yapay zeka harcamalarının 2026’da yıllık bazda yüzde 47 artması bekleniyor.

Şirket ocaktaki tahmininde bu hacmin 2,5 trilyon dolar seviyesinde olacağını duyurmuştu.

Ayrıca yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla modellerle iligli kısa vadeli büyüme öngörüsünün yüzde 110’a yükseltildiği ve bu alana sadece bu yıl 6 milyar dolarlık ek harcama eklendiği belirtildi.

Bu yıl kırılma noktası

Gartner Başkan Yardımcısı John-David Lovelock yapay zeka altyapı harcamalarının pazardan yüzde 45’in üzerinde pay alacağını belirterek şöyle konuştu:

* Yapay zeka için optimize edilmiş sunucu harcamaları önümüzdeki beş yılda üç katına çıkacak. Bulut hizmeti sağlayıcıları, üretken yapay zeka modelleri ve otonom yapay zeka ajanlarının oluşturacağı iş yükünü öngörerek kapasite artırıyor.

* Şirketlerin harcama potansiyellerini sahaya yansıtacağı 2026, bu anlamda bir kırılma noktası olacak.

* Kuruluşlar şu an yapay zekayı köklü değişimler yerine verimliliği kademeli artıracak taktiksel adımlarla kullanıyor. Bu nedenle bilgi teknolojileri yöneticileri, yatırımların somut ticari sonuçlarını kanıtlamakta zorlanıyor. Başarı için yapay zeka girişimlerinin stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi şart.

Yapay zeka ajanı nedir?

Evrim Ağacı’nın aktardığına göre yapay zeka ajanı (İngilizce: AI agent) özerk şekilde hareket eden, bulunduğu ortamı algılayıp analiz ederek amaç odaklı kararlar alabilen bir yazılım sistemine verilen ad.

Yapay zeka ajanları bir insan gibi çevresinden bilgi topluyor, bu bilgiyi işliyor ve en uygun eylemi seçerek hedefine ulaşmaya çalışıyor.