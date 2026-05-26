Yeni bir araştırmaya göre genetik materyali yoğun bir şekilde barındıran daha küçük hücrelerde ortaya çıkan kanserler, daha ağır hastalıklara ve daha kötü sonuçlara yol açabilir.

Kanser, esasen kromozom sayısını değiştiren hücre çoğalma hatalarından kaynaklanıyor. Vücuttaki hücrelerin çoğu diploit; yani her kromozomun, her biri bir ebeveynden gelen iki kopyasını içeriyor.

Ancak çoğalma hataları anormal sayıda kromozom üretebilir, ki bu da kanserin ayırt edici bir belirtisi.

Bazı hücreler, tetraploidi diye bilinen durumu yaşayarak 4 adet tam kromozom setine sahip olabiliyor. ABD'deki Virginia Tech'ten araştırmacılara göre tetraploidiye sahip daha küçük hücreler, farelerde daha büyük kanserli tümörlere ve daha kötü prognoza yol açabiliyor.

Bulguları hakemli dergi Cancer Research'te yayımlanan yeni çalışmanın yazarlarından Megan Sweet, "Bu tetraploit hücrelerin çok küçük bir kısmı bile, kanserli olmayan ve tümörün ilerlemesini destekleyen daha fazla hücrenin toplanmasını teşvik edebiliyor" diyor.

Araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen ve normalden yaklaşık yüzde 25-30 daha küçük olan tetraploit insan hücrelerinin tümör üretme ihtimalinin, daha büyük hücrelere kıyasla daha yüksek olduğunu tespit etti.

Farelerde de 4 set genetik materyale sahip daha küçük hücrelerin, meme ve kalın bağırsak kanseri vakalarında bile tümöre dönüşme olasılığının daha yüksek olduğunu doğruladılar.

Hücre biyoloğu Daniela Cimini, "Tetraploidinin hücreleri tümör oluşumuna daha yatkın hale getirebileceğini zaten biliyorduk ancak artık hücrelerin boyutunu da hesaba katınca tümör üretme potansiyelini daha iyi tahmin edebileceğimizi öğrendik" diyor.

Tümör modeli (Dr. Swetha Raghuraman / Eurekalert)



Bulguları PNAS'ta yayımlanan başka bir kanser çalışmasının yazarı Mat Bloomfield şu ifadeleri kullanıyor:

Daha küçük klonlar daha agresif oluyor. Daha hızlı büyüyorlar, daha istilacılar ve yaygın kanser ilaçlarıyla stres yaratan ilaçlara karşı daha dirençliler.

Bu, bir hücrenin ve genetik materyalin bulunduğu çekirdeğinin boyutunun, tümör üretme potansiyelinin önemli bir göstergesi olabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanları daha sonraki araştırmalarda bu bulguların arkasıdaki mekanizmaları daha iyi anlamayı umuyor.

Araştırmacılar, küçük hücrelerin daha yoğun yapısının besin alımı, gen ifadesi ve protein etkileşimleri gibi hücresel süreçleri daha verimli hale getirdiğinden şüpheleniyor.

Bu bulguların "yeni genetik hedefleri ve boyuta özgü bağımlılıkları ortaya çıkararak" mevcut tanı ve tedavileri iyileştirmeye katkı sağlayabileceğini söylüyorlar.