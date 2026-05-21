ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre Elon Musk, 5 yıl içinde uzaya saatte ortalama bir roket fırlatmayı hedefliyor.

Hükümet kurumu, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'le yaptığı görüşmenin ardından bu iddialı fırlatma temposunu açıkladı. Çarşamba günü FAA Başkanı Bryan Bedford'la konuşan Shotwell, Musk'ın şirketinin 2025'te 170 olan yıllık roket fırlatma sayısını 2031'e gelindiğinde 10 bine çıkarmayı planladığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre FAA, SpaceX'in bu kadar yüksek sayıda fırlatmaya lisans alabilmek için şirketin güvenilirliğini artırması gerektiğini belirtti.

Geçen yıl 165 uzay aracını yörüngeye gönderen ve 5 adet yörüngealtı Starship fırlatması gerçekleştiren SpaceX, bir yılda en fazla roket fırlatma rekorunu elinde tutuyor.

Çin'in 2025'te yürüttüğü yörünge görevlerinin sayısının iki katından fazla olan bu rakam, tüm ABD roket fırlatmalarının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor.

Bu son fırlatma hedefi, SpaceX'in tarihin en büyük halka arzı olabilecek bir sürece hazırlandığı dönemde duyuruldu.

Musk'ın şirketi, SpaceX'in değerini 1,25 trilyon dolar olarak belirleyen halka arz başvurusunu çarşamba günü açıkladı.

Başvuru kapsamında SpaceX uzaydaki hakimiyetini genişletmeyi planladığını açıklarken, Musk halihazırda tüm aktif uyduların üçte ikisinden fazlasını kontrol ediyor.

Halka arzda listelenen gelecek planları arasında yörüngedeki veri merkezleri, Ay ve Mars'ta fabrikalar, uzay turizmi ve asteroit madenciliği yer alıyor.

Halka arz başvurusunda, "Uzayın, insanlık tarihinin en büyük ekonomik sınırını temsil ettiğine inanıyoruz" ifadelerine yer veriliyor.

Şu anda uzay uçuşlarıyla keşifleri, küresel bağlantı ve yapay zeka alanlarında devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirmede rakibimiz yok. Bu da küresel ekonomide benzeri görülmemiş bir büyümeyi tetikleme potansiyeli taşıdığına inandığımız bir bolluk çağının önünü açıyor.

Halka arzın başarısı, dünyanın en büyük roketinin 2026'daki ilk yörünge uçuş testini gerçekleştireceği, yaklaşan Starship denemesinin sonucuna bağlı olabilir.

Bu, Starship Version 3'ün ilk testi olacak. Version 3, NASA'nın 2028'deki Artemis IV misyonu kapsamında SpaceX'in Ay yüzeyine mürettebat ve kargo taşımak için kullanmayı planladığı roket sisteminin geliştirilmiş bir versiyonu.