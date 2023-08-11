Japonya Balıkçılık Federasyonu, santralin arıtılmış suyu okyanusa bırakmaya başlamasından itibaren yaklaşık bir ay boyunca her gün trityumun hızlı şekilde kontrol edilmesini sağlayan testler yapacak

Japonya'da atıl durumdaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin işletmecisi olan Tokyo Electric Power (TEPCO) firması, arıtılmış suyu aktarmak için kullanılan bir hortumda sızıntı tespit edildiğini duyurdu.

NHK'nin haberine göre TEPCO, söz konusu nükleer santralin depolama tankının etrafındaki kanalda biriken yağmur suyunda normalden daha yüksek seviyelerde radyoaktif madde olan trityumun tespit edilmesinin ardından araştırma yürütüldüğünü açıkladı.

Tahliye hortumunun etrafındaki ambalaj çıkarılırken kullanılan kesici aletin, sızıntıya neden olan çatlakların oluşmasına yol açtığı belirtildi.

Hortum aynı zamanda başka bir tanktan arıtılmış suyu aktarmak için de kullanıldığından, iki kanalda yapılan su incelemesinde litre başına 67 bin bekerele kadar trityum tespit edildi.

Bu rakam, Japon hükümetinin trityumun çevreye salınması için belirlediği standart olan 60 bin bekereli aşıyor.

Japon hükümeti arıtılmış suyu denize bırakmadan önce seyrelterek trityum seviyesini, Dünya Sağlık Örgütünün içme suyu kalitesi kılavuzuna göre yaklaşık yedide bir seviyesine düşürmeyi planlıyor.

Sızıntının, santralden okyanusa arıtılmış ve seyreltilmiş su boşaltma planını etkilemeyeceği belirtiliyor.

- Balıkçılık Federasyonu 1 ay boyunca her gün trityum seviyesini test edecek

The Japan Times'ın haberine göre Japonya Balıkçılık Federasyonu, santralin arıtılmış suyu okyanusa bırakmaya başlamasından itibaren yaklaşık 1 ay boyunca her gün trityumun hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan testler yapacak.

Sonuçlar ajansın internet sitesinde yayımlanacak ve bu bilgiler İngilizce olarak da sunulacak.

Federasyon, hızlı analiz sisteminin arıtılmış su salınımıyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye yardımcı olacağını ve balıkçılık operatörleri ile tüketiciler arasındaki endişeleri hafifleteceğini umuyor.

- Atık suyun denize tahliyesi planı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.