Japonya'da "1 Kasım Köpek Günü" için düzenlenen etkinlik kapsamında bir günlüğüne belediye başkanı seçilen köpek "Maggie"den kilitli torbalara koyup vücuduna bantladığı 400'den fazla örümcek, kırk ayak ve karıncayla Peru'yu terk etmeye çalışan "böcek kaçakçısına" kadar kasımda birçok tuhaf olay basına yansıdı.

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası olan bazı insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" haline gelebiliyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde kasımda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

- Avustralyalı çifte "koala sürprizi"

Avustralya'nın güneyindeki Adelaide kentinde yaşayan Fran Dias Rufin ve eşi Brunno, evlerine döndüklerinde hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.

Genellikle ağaç tepelerinde miskin şekilde okaliptüs yaprakları yerken görmeye alışık oldukları koalalardan birini yatak odalarında bulunca şaşkına dönen çift, bu anları Instagram'dan paylaştı.

Görüntülerde, koalanın yatakta yattığı, çiftin üzerine bakışlarını diktiği ve yatağın yanındaki komodine tırmandığı anlar yer aldı.

Eşinin, battaniye yardımıyla kapıya yönlendirdiği hayvanı evden çıkardığını belirten Rufino, "Hem korktum hem de mutlu oldum. Böyle şeylere sadece Avustralya'da denk gelebilirsiniz." ifadesini kullandı.

- Kyoto'nun "patili" belediye başkanı

"Maggie" adlı bir köpek, Japonya'da "Köpek Günü" olarak kutlanan 1 Kasım'da, Kyoto eyaletine bağlı Kameoka kentinin onursal belediye başkanı olarak görevlendirildi.

Evcil hayvanlar ile sahipleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin parçası olarak bir günlüğüne belediye başkanı seçilen Maggie, yoğun bir iş günü geçirdi.

Maggie, yerel bir fotoğraf yarışmasının ödül törenine katıldı, belediye binasını gezdi ve yol boyunca karşılaştığı Kameoka sakinleriyle etkileşimde bulundu.

- Trump döneminden kaçmak isteyenlere "ilginç" teklif

ABD merkezli gemi turu firması Villa Vie Residences, ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemine tanık olmak istemeyenler için "sıra dışı" bir çözüm buldu.

Firma, ABD vatandaşlarına, ülkeye hiç uğramadan 4 yıl boyunca dünyayı gemiyle gezme fırsatı sundu.

Müşterilere 1, 2, 3 ve 4 yıllık tur paketleri sunan firma, yıllık yaklaşık 40 bin dolara Odyssey adlı yolcu gemisiyle 140 ülke ve 425 limanı kapsayan bir yolculuk düzenleyeceğini açıkladı.

- 400 kadar böceği Peru dışına çıkarmaya çalışan kişi yakalandı

Peru'da bir kişi, kilitli poşetlere koyup vücuduna bağladığı 320 tarantula, 110 kırkayak ve 9 mermi karıncasıyla ülkeyi terk etmeye çalışırken polis tarafından yakalandı.

Böcek kaçakçısı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda karın bölgesinin "şişkin" görünmesi üzerine yetkililer tarafından durduruldu.

Yapılan aramalarda üzerinde 439 böcek bulunması neticesinde gözaltına alınan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı. Peru'daki Amazon ormanlarının Madre de Dios bölgesinden alındığı düşünülen böceklerin, yetkililerin gözetimi altında tutulduğu aktarıldı.

- Çin'de bir robot 12 robotu "kaçırdı"

Çin'in Şanghay şehrindeki bir robotik şirketinin sergi salonunda, "Erbai" adlı bir robot, odada bulunan diğer 12 robotu "kaçırdı".

Sosyal medyada yer alan videoda, yapay zeka destekli Erbai'nin diğer robotlarla sohbet ettiği ve onlara şirketin çalışma koşulları hakkında sorular sorduğu görüldü.

Robotların, fazla mesai ve bitmek bilmeyen işlerden şikayet etmesi üzerine Erbai, robotları, iş istasyonlarını terk etmeye ve kendisini sergi salonunun dışına kadar takip etmeye ikna etti.

- Beyonce'nin hayatı, Yale Üniversitesinde okutulacak

ABD'li şarkıcı Beyonce'nin hayatı ve kültürel mirası, 2025'te Yale Üniversitesinde ders konusu olacak.

"Beyonce Tarih Yazıyor: Siyah Radikal Geleneği, Kültür, Teori ve Politikayı Müzik Aracılığıyla Yorumlamak" adlı bir kredilik ders, şarkıcının 2013'te çıkardığı albümden bu yılki "Cowboy Carter" albümüne kadar olan dönemi kapsayacak.

Ders kapsamında, ünlü şarkıcının toplumsal ve siyasi ideolojiler konusunda farkındalık yaratma ve katılım sağlama konusundaki rolü incelenecek.