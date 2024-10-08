Japonya hükümeti, yeni kabinenin geçen hafta çekilen fotoğrafında "ufak düzenlemeler" yapıldığını kabul etti.

The Japan Times'ın haberine göre, Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ekim'de çekilen yeni bakanların grup fotoğrafının internette yayımlanmadan önce bazı düzenlemelere tabi tutulduğunu bildirdi.

Başbakanlık Ofisi tarafından resmi etkinliklerde çekilen grup fotoğraflarının uzun yıllar boyunca hatıra olarak saklandığını belirten Hayaşi, "Bu nedenle geçmişte de fotoğraflarda ufak düzenlemeler yapılmıştır, uygulama sadece bu fotoğrafa özel değil." dedi.

Fotoğraf üzerinde yapılan oynama, Japonya'daki çok sayıda medya kuruluşunun, kendileri tarafından çekilen fotoğrafların Başbakanlık Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanandan farklı göründüğünü bildirmesinden sonra ortaya çıktı.

Yerel medya tarafından çekilen fotoğraflarda Başbakanı İşiba Şigeru ile Savunma Bakanı Nakatani Gen'in beyaz gömlekleri takım elbiselerinin altından görünürken, hükümetin internet sitesinde yer alan fotoğrafta gömleklerin görünmediği fark edildi.

Düzenlenen fotoğrafta ayrıca bazı bakanların hafifçe öne çıkarıldığı görülüyor.