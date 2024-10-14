(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen jant hırsızlığıyla ilgili tutuklanan Pakistan uyruklu Zeeshan Sultan bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Alpay Kınay mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 6 Ekim 2024 tarihinde saat 21.33'te Yenikent-Gönyeli'de sakin Ç.K.’nin kullanımında bulunan ve kaldırımında park halinde Ford Fiesta marka salon aracın toplam değerleri 5 bin TL olan 4 adet jant kapağını çaldığını söyledi. Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden ve yapılan araştırmalar neticesinde 12 Ekim 2024 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının jant kapaklarını şu an yurtdışında bulunan aracına taktığını söylediğini, bunun üzerine jant kapaklarının tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu ettiğini, bir restoranda paketçi olarak çalıştığını söyledi. Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları da kabul ettiğini belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.