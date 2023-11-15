Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Türk halkının yıllarca ikinci sınıf vatandaş olarak yaşadığını ancak Türklüğünü koruduğunu, Atatürk ilke ve inkılaplarından asla vazgeçmediğini ifade etti.

Kıbrıs Türkünün şanlı direnişi ve garantörlük hakkını kullanan Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuştuğunu belirten İnanıroğlu, şunları kaydetti:

"20 Temmuz 1974'te bizleri yok olmaktan kurtaran ana vatanımızın garantörlüğü ve her aşamadaki desteği Kıbrıs Türkleri için asla vazgeçilmezdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı, adaletli barışın ve huzurun en önemli teminatıdır. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'yle birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız."

Tören, okunan şiirler ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.