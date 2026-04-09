(Kamalı Haber)- “KKTC'de İzinsiz İkamet Etme suçundan” tutuklanan Tuhin Huwadar, Badara Ducbay ve Dovlet Yamğurova mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da tespit edilen Tuhin Huwadar’ın 9 Aralık 2025 tarihinden beri 117 gün, Badara Ducbay’ın 5 Şubat 2022 tarihinden beri bin 434 gün, Dovlet Yamğurova’nın 22 Şubat 2026’danberi 42 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap alınmadığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlıların sekiz gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Dovlet Yamğurova, “Karım pasaportuma, parama ve telefonuma el koydu. Onu da tutuklayın, pasaportumu istiyorum” dedi. Bu beyan üzerine polis, zanlının eşinden şikayetçi olduğunu, çalışmadığını, sürekli alkol kullandığını, içki parasını dahi kendisinin karşıladığını, ayrıca pasaportunu da tutuklandığı gün polise verdiğini söylediğini aktardı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların sekiz gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.