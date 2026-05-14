Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Kredi Garanti Fonu Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, “Kredi Faiz Destek Fonu Hakkında Yasa Gücünde Kararname ”, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı ”, “Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” ele aldı.

Komite, ilk olarak gündeminde yer alan “Kredi Garanti Fonu Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ” ve “Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” birlikte görüşerek oyçokluğu ile onaylayıp Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite, ikinci sırada gündeminde bulunan “Kredi Faiz Destek Fonu Hakkında Yasa Gücünde Kararname"yi ele alarak, oyçokluğu ile onaylayıp Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Daha sonra, "Genel Kurul’dan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” ele alan komite, tasarıların genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, tasarılarla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KKTC Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Armağan Candan da katıldı.