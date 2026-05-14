“Tarımsal Desteklerin Belirlenmesi” başlıklı Bakanlar Kurulu kararında duyurulan ve Veteriner Dairesi tarafından takibi yapılan, “Suni Tohumlamadan Doğan Erkek Buzağı Desteği” ödemesinin ikincisi (2025 yılına ait) yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 büyükbaş hayvan üreticisine, suni tohumlamadan doğan 520 adet buzağıya karşılık, buzağı başı 3 bin 500 TL’den, toplamda 1 milyon 820 bin TL ödeme yapıldı.

Büyükbaş hayvan üreticileri hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası şubelerinden alabiliyor.