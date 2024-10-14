İzcan yaptığı yazılı açıklamada, "Mülkiyet sorunu, çözüm ve uluslararası hukuka saygı ile çözülür" diyerek, "çözümsüzlük çözümdür" siyasetinin, Kıbrıs Türk toplumunu tutsak kılma noktasına taşıdığını savundu.

Bulunacak çözümün uluslararası hukuka ters olamayacağı görüşünü dile getiren İzcan, gelinen aşamada tek çıkış yolunun görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması, kısa sürede sonuçlandırılarak, uluslararası hukuka uygun davranılması olduğunu ileri sürdü.