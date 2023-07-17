Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun Mağusa Limanı’nın özelleştirmesine ilişkin açıklamalarını “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İzzet İzcan, Mağusa Limanı’nın özelleştirmesine ilişkin açıklamaları dolayısıyla TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ve hükümet yetkililerini eleştirdi.

Dünyanın hiçbir yerinde bir büyükelçinin, yasama ve yürütme organlarının görevlerini üstlenmediğini kaydeden İzcan, “Toplumu yok sayan bir Büyükelçi’ye ülkemizde yer yoktur” dedi.

İzcan, özelleştirme adı altında ülke kaynaklarının “peşkeş çekildiğini” de savundu.