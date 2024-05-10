Gıda denetimlerinde, ithal ürünlerden altı numunede, yerli ürünlerden ise iki numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 3-9 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 30 numunenin 24’ ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren altı numuneye rastlandı. R.E.E. Tic. Cahide Kılıç‘ a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

SVS Tic. Ltd.’e ait iki çeri domates ve iki çilek numunesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Bekir Cüra’ya ait çeri domateste de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

-Yerli ürünlerden 27 numunenin, 25'i temiz

Yerli ürünlerden alınan 27 numunenin 25 ’i temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen iki numuneye rastlandı.

Yeşiltepe köyü sakini Mustafa Muti’ye ait nanede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. Gelincik köyü sakini Mustafa Kemal Akarca’ya ait kırmızı marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.