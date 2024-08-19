İtfaiye Müdürlüğü, zamanında tedbir almanın yangını söndürmekten daha kolay olduğunu belirterek, alınması gereken tedbirleri bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs- 31 Ekim tarihleri arasında her türlü ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, bu kurala uyulması istendi.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini, yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, vatandaşların trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını görmeleri halinde 188 Elektrik Arıza hattını arayıp bildirmeleri gerektiğin kaydedildi.

Ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarının ve fazla akım tüketen cihazların takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”